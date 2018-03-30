  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.956
    EURO 4.88
  • BIST 115622.71
    ALTIN 168.492
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlama: Güvenlik görevlilerinin sertifikaları iptal edildi

Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlama: Güvenlik görevlilerinin sertifikaları iptal edildi

Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda kusurlu bulunan 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankara Vergi Dairesindeki patlama: Güvenlik görevlilerinin sertifikaları iptal edildi

Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle kusurlu olduklarını tespit etti.

1 Şubat Perşembe akşamı Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleşen patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılarak olayın tüm ayrıntıları ile aydınlatılmasının ardından, Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu da 11 özel güvenlik görevlisinin "kusurlu" olduğunu değerlendirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin "olay günü görevlerini yerine getirirken, görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermedikleri"ne hükmeden komisyon, bu kişilerin "özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmediği"ne karar verdi.

Komisyon, özel güvenlik görevlilerinin sertifikalarını iptal ederek Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki görevlerine son verildi.

Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda saat 20.05'te gerçekleşen patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda olayla ilgilisi bulunan şüpheliler kısa sürede tespit edilmiş, olayın faili Ersen Ertogan yakalanacağını anlayınca intihar etmiş, diğer şüpheliler ise gözaltına alınarak adalet karşısına çıkartılmıştı.

Yapılan soruşturmada, saldırının terör örgütü PYD/YPG'nin 2014'te kurduğu sözde anti-terör yapılanması (YAT) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştı. Saldırıyı koordine eden kişinin ise bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı "Ebu Serdar" kod adlı Alan Chuckmaus olduğu ve olaydan bir gün önce ülkeyi terk ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: vergi dairesi, soruşturma, patlama, güvenlik görevlisi, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER