Ankara Valisi Topaca'dan kaybolan minik Eylül'le ilgili açıklama

Ankara Valisi Ercan Vali Topaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Araçtaki kan örnekleri ile eşleşti"

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ilişkin soru üzerine Topaca, "Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Ankara Polatlı'ya bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın bulunması için özel ekip kurulmuştu.

Çocuğun ailesini ziyaret eden ve arama çalışmalarını sürdüren ekiplerle toplantı yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, koordinasyonu sağlamak üzere bir çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA