Ankara Valiliği'nden "sel yardımı" açıklaması

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2018'de Mamak ve 6 Mayıs 2018'de Keçiören ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında, araçları zarar gören vatandaşlara Valiliğin yardım yaptığı hatırlatıldı.

Bazı basın yayın organlarında kaskolu araçlara da ödeme yapıldığı haberleri olduğu belirtilen açıklamada, bunların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Mamak'ta selden zarar gören ve kaskosu olmayan 78 aracın sahibine 576 bin 100 lira, Keçiören'de zarar gören ve kaskosu bulunmayan 14 aracın sahibine ise 68 bin lira yardım yapıldı.

Hasar gördüğü halde kaskolu olduğu tespit edilen Mamak'ta 14, Keçiören'de ise 8 araç sahibine ödeme yapılmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA