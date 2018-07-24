Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama açıklaması

Ankara Valiliği'nden, arızalı mühimmat imhasıyla ilgili duyuru yapıldı.
Bozuk mühimmatın Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağı açıklandı.
Kaynak: AA
Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında, bozuk mühimmatın imha edileceğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nden, arızalı mühimmat imhasıyla ilgili duyuru yapıldı.
Bozuk mühimmatın Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağı açıklandı.
Kaynak: AA