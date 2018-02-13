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Buradasınız : » » Ankara Valiliği'nden evsizlere sıcak yuva

Ankara Valiliği'nden evsizlere sıcak yuva

Başkentte soğuk havadan korunmak için Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) kalan kimsesiz ve evsizler otellere yerleştirildi.

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Ankara Valiliğinden evsizlere sıcak yuva

Ankara Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve AŞTİ güvenlik personeli, otobüs terminalinde yaşayan evsizleri topladı.

Aralarında 3-4 yıldır AŞTİ'de yaşayanların da olduğu 120 kişi servis araçlarıyla Ulus bölgesinde kalacakları otellere gönderildi.

Soğuk ve yağışlı havadan korunmak için AŞTİ'ye sığınan ve bekleme salonundaki bankları kendilerine mekan edinen kimsesiz ve evsizler, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kalacakları yerlerde sağlık kontrolünden geçirilerek yeni kıyafetler verilecek evsizler, ağırlanacakları otellerde üç öğün yemek yiyerek banyo ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Bu arada, polis ekiplerinin uygulaması sırasında AŞTİ'de yaşayanlar arasında bulunan 5 yabancı uyruklu da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, soğuk hava, evsizler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali, AŞTİ
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