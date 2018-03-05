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Ankara Valiliği: Güvenlik önlemlerimizi artırdık

Ankara Valiliği'nden, ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik duyurusuyla ilgili açıklama geldi.

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Ankara Valiliği: Güvenlik önlemlerimizi artırdık

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, güvenlik tehdidi sebebiyle bugün sınırlı hizmet verileceğini açıkladı.

Bunun üzerine Ankara Valiliği de elçilikteki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır."

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapılmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemlerin yapılmayacağına da yer verilmişti. Elçilikte sadece acil hizmetler verilecek.

Kaynak: TRT Haber, İHA, DHA

Etiketler: Ankara Valiliği, ankara, ABD büyükelçiliği
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