Ankara Valiliği: FETÖ davasında firar girişimi yoktur

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4 FETÖ sanığının duruşma salonundan kaçtığı iddialarına Ankara Valiliği'nden yalanlama geldi. Valilik herhangi bir firar olayının yaşanmadığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu Davası duruşmasında, 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır.

Yapılan incelemede; herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 05 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: TRT Haber