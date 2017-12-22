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Ankara Valiliği, çipli kimlik kartlarıyla ilgili iddiaları yalanladı

Ankara Valiliği, kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibarıyla sona ereceği ve kart bedelinin fahiş oranda artacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Ankara Valiliği, çipli kimlik kartlarıyla ilgili iddiaları yalanladı

Ankara Valiliği, son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyada, kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibarıyla sona ereceği, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı şeklinde asılsız haberlerin yer aldığını söyledi. 

Kimlik kartı bedelinin 2018 yılı itibarıyla "değerli kağıtlar" değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı vurgulandı.

Ayrıca tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflendiği ve mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ankara Valiliği, kimlik kartı, Çipli kimlik kartı
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