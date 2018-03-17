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Buradasınız : » » Ankara Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, yarın Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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Ankara Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın (pazar) Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle bugün saat 23.00'ten kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları (üst geçitler hariç), Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) çift yönlü olarak, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı istikametine çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA

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