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Ankara trafiğini rahatlatacak kavşak düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara trafiğini rahatlatmak için üç dev kavşak düzenlemesi yapımına başlandığını açıkladı.

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Ankara trafiğini rahatlatacak kavşak düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara trafiğini rahatlatmak için üç dev kavşak düzenlemesi yapımına başlandığını açıkladı.

 


 

Tuna, Ankara trafiğini rahatlatacak çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ankaramızın en sıkıntılı noktalarından biri de Aydınlıkevler Türk Telekom önündeki 'U' dönüşüydü. Bu yaraya da neşter vuruyoruz. Samsun Yolu Türk Telekom Binası önündeki "U" dönüşü nedeniyle yaşanan trafik kazalarının da önüne geçeceğimiz yeni proje ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı gerçekleştirilecek." 

"Üç dev kavşak düzenlemesiyle kesintisiz ulaşım sağlanacak"

Çalışmaların başladığını anlatan Tuna, Ankara trafiğine nefes aldıracak üç dev kavşak düzenlemesi ile kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını belirtti.

Tuna, şehir merkezinden Mamak istikametine giden sürücülerin Hızır Reis Caddesi'nden Faik Suat Caddesi ve 672. Sokağı takip ederek Turgut Özal Bulvarı’na çıkış yapabileceklerini söyledi.

Tuna, Samsun-Mamak istikametinden merkeze doğru gelen sürücüler için de şerit atlatma yapılarak Turgut Özal Bulvarı üzerinde ve ters yönde trafik akışı sağlanacağını, Esenboğa Havaalanı yoluna dönmek için de Siteler Kavşağı'ndan dönüş verileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik, mustafa tuna, ankara
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