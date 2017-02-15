Ankara Sobacılar Çarşısı'nda yangın

Ankara'da bir çarşıda çıkan yangında, üç katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Sobacılar Çarşısı'nda, Şahin Ö'ye ait üç katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir başka binaya sıçradı.

Alevlerin sardığı binanın çevresinde tüp gaz satışı yapılan dükkanların bulunması kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.