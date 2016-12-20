Ankara Siteler'de yangın

Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de 4 katlı bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sabaha karşı Altındağ'a bağlı Siteler semti Şenkal Sokak'ta T.Y'ye ait 4 katlı mobilya üretim ve teşhir mağazasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede büyürken, alevler hızla binanın üst katlarına sıçradı. Mağazanın üretim ve depo kısmına sıçrayan yangın tekstil ve kimyasal malzemelerin tutuşmasıyla binanın çatısına ulaştı.

3 saat sonra kontrol altına alındı

Ankara'nın çeşitli bölgelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun duman altında güçlükle müdahale ettiği yangın sırasında iş yeri sahibi ve çalışanları mağazanın ofis bölümünde bulunan değerli evrak ve elektronik eşyaları kurtarmaya çalıştı.

Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın hasara neden oldu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. AA