Ankara narkotik ekiplerinden operasyon

Ankara narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi Mamak'ta gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar doğrultusunda bazı kişilerin Mamak ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda U.T. ile yaşı 18'den küçük H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait 39 fişek ve 4,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli U.T. hakkında "Kullanmak için uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem yapılırken, H.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.