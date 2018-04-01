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Buradasınız : » » Ankara metrosunda seferler normale dönüyor

Ankara metrosunda seferler normale dönüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki seferlerin 2 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla yeniden normal seyrinde devam edeceğini bildirdi.

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Ankara metrosunda seferler normale dönüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılay-Batıkent metro hattında cumartesi günü meydana gelen kazanın ardından tamirat çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Deneme seferlerinde de sorun yaşanmadığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Şu an bir sorun gözükmüyor. Sabaha kadar bu bölgede ağırlıklı olarak deneme seferlerine devam edeceğiz. Sabah itibarıyla metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz şekilde çalışan EGO ve BUGSAŞ personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız."

Kaynak: AA

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