Ankara Metrosu'nda kaza: Seferler durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kızılay-Batıkent yönünde hizmet veren Ankara Metrosu'nda bu sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Ulus'taki ray değişim alanında hat bakımı amacıyla çalışan iki metro çarpıştı.

Mustafa Tuna, Kaza yapan metrolarda yolcu olmadığını açıkladı.

Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından tamir çalışmalarına başlandığını bildiren Başkan Tuna, vatandaşların mağdur olmamaları için İvedik-Kızılay istasyonları arasındaki yolcu transferleri için EGO otobüslerinin devreye sokulduğunu söyledi.

Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. pic.twitter.com/Jgrc0MwjLD — Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) 31 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber