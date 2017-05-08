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Ankara merkezli operasyonda 16 kişiye FETÖ tutuklaması

Ankara merkezli 81 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

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Ankara merkezli operasyonda 16 kişiye FETÖ tutuklaması

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Afyonkarahisar'da 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 16 oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Adliyede savcı tarafından ifadeleri alınan 16 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: ankara, fetö, PDY, fetö emniyet
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