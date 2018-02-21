  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüte ait okullarda çalıştıkları belirlenen 28'i ByLock kullanıcısı 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyete götürüldüğü, adreslerinde bulunamayan 28 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, fetö operasyon, fetö, ankara
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