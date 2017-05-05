Ankara merkezli 81 ilde FETÖ operasyonları sürüyor

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 25'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 91 şüpheliden 25'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 25 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 91 kişiyi gözaltına almıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Zanlıların, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları iddia ediliyor.

Kütahya'daki operasyon

Kütahya'da gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Kütahya'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.V, M.O, G.G, M.M, H.E, N.T, R.K.S, İ.A, F.B, Y.T. ve E.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dosyalarına örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock" mesajlarının da eklendiği şüpheliler, 26 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. AA