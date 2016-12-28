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Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturmada 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

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Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.
 
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı belirtildi.
 
Gözaltına alınanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlıkları, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu kaydedildi.
 
 
Etiketler: FETÖ operasyonu, ankara
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