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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonunda aralarında subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.