Ankara Mamak'ta yağış nedeniyle su baskını oldu, araçlar sürüklendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi.

Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

Boğaziçi Mahallesi Mamak Köprü altında su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, "Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak ilçesinde yaşanan sel ile ilgili, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." dedi.

Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Ankara Valisi Topaca'dan bilgi aldı

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Mamak'ta yaşanan selle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA/AA