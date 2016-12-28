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Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

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Ankara için kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara için akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Ankara için kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara'da akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışının kent merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde ise 10-20 santimetre kar örtüsü oluşturması öngörülüyor.

Vatandaş ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler: kar, hava durumu, hava tahmini, meteoroloji
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