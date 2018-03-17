  • 17 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.925
    EURO 4.824
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.631
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara Gençlik Parkı'nda 'gondol' kazası

Ankara Gençlik Parkı'nda 'gondol' kazası

Lunaparkta, platforma çarparak hasar gören gondolda bulunan 12 kişi kazayı yara almadan atlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankara Gençlik Parkında gondol kazası

Ankara Gençlik Parkı'ndaki eğlence araçlarından gondolun platform demirine çarparak hasar gördüğü ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi.

İşletmeciden şikayetçi oldular

Bu sırada gondolda bulunan 12 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Ancak büyük korku yaşayan bazı vatandaşların işletmeciden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Gondolun bir ucuyla platformun parçalandığı kazada, ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER