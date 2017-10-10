Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Valilik, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği eylemde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen anma programı dolayısıyla, Demokrasi Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Etkinliğe katılacak vatandaşlar üst aramasından geçirildi, çevre yollar araç trafiğine kapatıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilen bir grup, anma programının yapılacağı alana alındı. Temsilcilerden oluşan grup tarafından, burada hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, patlamada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu platforma karanfil bırakıldı.

Bu arada, etkinliğe katılan bazı CHP'li milletvekilleri, etkinliğin yapılacağı alana, aralarında patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerin de olduğu vatandaşların toplu halde alınmamasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği yetkilileri ile dün yaptıkları görüşmede görüş birliğine varılmasına rağmen ailelerin ve STK temsilcilerinin alana alınmadıklarını öne sürdü.

Patlamada yaşadığı üzüntüyle bugün yaşadığı üzüntünün aynı olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti:

"Bu yapılan olay, Türkiye demokrasisine, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ağır bir darbedir. Ne olurdu, ne olacaktı? Emniyet zaten gerekli tedbirleri aldı. Bizler de son derece soğukkanlı olayları takip ediyoruz. Yani bir anmaya, 5 dakika sürecek bir anmaya dahi izin vermeyen bir anlayışı şiddetle kınıyoruz. O nedenle biz de burada anma gerçekleştirmeyeceğiz ve ailelerin yanına gideceğiz."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da ailelerin alana alınmamasını kınadıklarını ve olaya tepkilerini TBMM'de göstereceklerini belirtti.

Öte yandan, alana toplu halde girmek isteyen gruplara polis tarafından müdahale edildi.

10 Ekim 2015’te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda 102 kişi yaşamını yitirmiş, 391 kişi de yaralanmıştı.