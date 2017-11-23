Ankara Garı önündeki saldırı davasında ara karar

Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık avukatlarının müvekkillerinin tahliyelerini istediği duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını ve dava dosyasındaki görüntülerde emniyet görevlilerinin "X" ve "Y" olarak nitelendirdikleri, kimliği teşhis edilemeyen kişiler hakkında soruşturma bulunup bulunmadığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerini kabul ederken, dijital materyaller ve kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporlarının beklenmesini kararlaştırdı.

Sanıkların HTS kayıtlarının temini için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) müzekkere yazılmasına karar veren heyet, dosyadaki görüntülerde emniyet görevlilerinin "X" ve "Y" olarak gösterdikleri kişiler hakkında ayırma kararı verilip, devam eden soruşturma olup olmadığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasını karar altına aldı.

Yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı bulunan sanıklar hakkındaki bu kararların devamına hükmeden heyet, bu sanıkların INTERPOL vasıtasıyla "kırmızı bülten" ile aranmaları için Adalet Bakanlığına yazılan müzekkere cevaplarının beklenmesine karar verdi.

Çeşitli yerlerden bazı belgelerin gönderilmesinin beklenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devama karar veren heyet, duruşmayı 31 Ocak ve 1 Şubat 2018'e erteledi.

10 Ekim 2015'teki saldırı

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için kalabalık Ankara Garı önünde toplanmıştı. Grup kortej hazırlığına devam ederken saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 391 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA