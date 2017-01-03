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Ankara Emniyet'te görev değişimleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde, aralarında emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

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Ankara Emniyette görev değişimleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde, aralarında emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile ilgili operasyon ve soruşturmaların yürütüldüğü en önemli merkezlerden olan Ankara Emniyet Müdürlüğünde bazı makamlarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, 20 il emniyet müdür yardımcılığından 18'inde değişiklik yapılırken, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube emrinde görevlendirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 Şube Müdürlüğünden 33'üne yeni görevlendirmeler yapıldı. Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin tamamına yeni atamalar yapılırken, bazı dış ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Öte yandan, terfi ve tayinler kapsamında bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici olarak personel şube emrine atandı. AA

Etiketler: Ankara emniyet müdürlüğü
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