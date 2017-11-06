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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sonrası bazı hastalar tahliye edildi.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hastanenin A-B Blok Yatan Hasta Bölümleri'nin bulunduğu 3. katta çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrası kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi bölümleri yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

Söz konusu bölümde tedavi gören hastalar ve kuvözlerde bulunan bebekler hastane ekibi tarafından başka servislere tahliye edildi.

Hastaların tahliyesi sırasında çok sayıda ilk yardım ekibi de hastane önünde sedyelerle hazır bekletildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, ankara eğitim ve araştırma hastanesi
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