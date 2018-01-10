Ankara Çocuk Meclisi üyeleri TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti.

Eren, çocukların hayallerini, isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Televizyon yayınları ile ilgili aileleri uyardı

Televizyon yayınlarıyla ilgili aileleri uyaran İbrahim Eren, "Çocukların maruz kaldığı içerikleri kontrol etmesi lazım. TRT dizilerini seyredebilirsiniz. TRT'nin yaptığı Aslan Ailem, Kalk Gidelim, Yalaza gibi dizileri ailenizle birlikte seyrettiğiniz zaman diliniz, eğitiminiz açısından hiç zararlı içerikler bulunmamaktadır. O yüzden kamu yayıncısı TRT'yi tercih etmek lazım." dedi.

"İnternette her olana inanmamanız lazım, onları bilinçli kullanmanız lazım"

Çocukların, Çocuk Meclisi'nin genel kurullarının TRT Haber'de yayınlanmasına ilişkin sorusuna "Haberini yapabiliriz" yanıtı veren İbrahim Eren medya okur yazarlığı ile ilgili bilgi verdi, çocuklardan dikkatli olmalarını istedi.

Eren, "Hangisi güvenilir, nedir? Bunları nasıl ayıracaksınız? Her gün karşınıza onlarca haber çıkıyor. İnternette her olana inanmamanız lazım onları bilinçli kullanmanız lazım." dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocuklar, 15 Temmuz Millet Stüdyosu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: TRT Haber