Ankara Çankaya'da toprak kayması

Dikmen Caddesi'nde, bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması sonucu kaldırımda kısmi çökme meydana geldi.

Toprak kayması sonucu yer altındaki iki şebekeye bağlı su borusu patladı. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı inşaat alanında, belediye ekipleri patlayan su borularının tamiri için çalışma başlattı.

Meydana gelen sarsıntı paniğe neden oldu

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatak, evde otururken toprak kayması sonucu oluşan sesi duyduklarını belirterek, "Evin altı zaten boşluktu. Evin bir anda çöktüğünü düşündük. Ondan sonra da sarsıntı oldu. Binamız da aynı şekilde sallandı." dedi.

Kaynak: AA