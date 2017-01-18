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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

Operasyonda, hakkında yakalama kararı alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 58 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesine FETÖ operasyonu

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 58 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 58 kişi hakkında yakalama kararı aldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, 58 kişiden 36'sını gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Etiketler: FETÖ operasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, PDY
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