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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konut satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında konut ve ticaret alanlarını satışa çıkarıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden konut satışı

Ankara Çankaya İlkbahar Mahallesi'nde yer alan 97 konut ve 5 dükkan ihale usulüyle satışa sunulacak. Hemen teslim ve peşin olarak satışa sunulacak konutların fiyat aralığı ise 220-700 bin lira arasında değişiyor. 

2+1, 3+1, 4+1 ile 5+1 daire tiplerinin yer aldığı konutların büyüklükleri de 101 ve 210 metrekare arasında.
Turan Güneş Bulvarı ve İmrahor Vadisi’ne cepheli Mogan ve Eymir Gölü manzaralı bir alanda depreme dayanıklı inşa edilen "Güneypark Konutları", sosyal donatıları, peyzaj düzenlemesi ve teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor.

Kalan konutlar için satışlar devam edecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık usulü ihaleyle satışa çıkarılan konutlara sahip olmak isteyenler, 0312 507 25 60 numaralı telefondan ya da Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5, Kat:14 Yenimahalle adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na başvurarak bilgi alabilecek. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneypark Konutları, Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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