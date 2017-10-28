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Buradasınız : » » Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 10 gün içinde seçilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 10 gün içinde seçilecek

Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 gün içinde toplanarak yeni belediye başkanını belirlemesini isteyecek.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 10 gün içinde seçilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Melih Gökçek'in istifasının ardından, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar, bu görevi, Meclis 1'inci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez'in yürüteceği bildirildi.

Yeni büyükşehir belediye başkanının Ankara Valisi Ercan Topaca'nın çağrısının ardından 10 gün içinde Ölmez başkanlığında toplanan Mecliste, üyeler arasından ve gizli oyla seçileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni başkanın belirlenmesinde ilk 2 oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresiyle sınırlı olacak."

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 140 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Valisi Ercan Topaca
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