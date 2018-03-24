Ankara-Aksaray karayolunda yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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