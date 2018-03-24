Türkiye » Ankara-Aksaray karayolunda yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Buradasınız : Ana Sayfa

Ankara-Aksaray karayolunda yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Aksaray karayolu Acıpınar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi alındı.

24 Mart 2018 Cumartesi 06:55



