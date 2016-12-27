'Ankara 1930-1960 Fotoğraf Sergisi' açıldı

TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) arşivinden fotoğraflar yer alıyor.

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, açılışta yaptığı konuşmada, Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesinin bir benzerinin bugünlerde yaşandığını dile getirdi.

"Biz milletini seven, birbiriyle kenetlenmiş bir milletiz"

Atatürk'ün zamanında Türk halkıyla yaptığına benzer bir mücadelenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yine dahili ve harici bedhahlara karşı sürdürüldüğünü ifade eden Akarca, şunları kaydetti:

"Bu topraklar üzerinde oyunlar oynamaya çalışan, şahsi çıkarları uğruna kan dökülmesine seyirci kalan, teşvik eden dış düşmanlara karşı da Türkiye birlik ile bütünlüğünü koruyarak ve daima ekonomisini zirvede tutarak, yatırımlarını sürdürerek, en büyük cevabı vermeye devam ediyor. 97 yıl sonra bunları yaşıyoruz, belki 197 yıl sonra da yaşayacağız. Bugün tabii Ankara'nın çehresi değişti, güzelleşti. Değişmeyen tek şey insan yapısı. Biz milletini seven, birbiriyle kenetlenmiş bir milletiz, öyle olmaya da devam edeceğiz. Fotoğraflara bakıp nerelerden nerelere geldiğimizi hep birlikte göreceğiz."

Sergi, 31 Aralık'a kadar 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek.