Ankapark'ın işletme ihalesi için ilan verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan Ankapark'ın işletme ihalesi, 14 Haziran'da yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankapark alanının kapalı zarf usulüyle işletmeye verilmesi ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale için belediye hizmet binasının encümen salonunda toplanılacak. İhale Belediye Encümeni tarafından yapılacak.

Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye iştirak edecekler için 5 bin lira karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA