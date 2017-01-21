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Buradasınız : » » 'Anahtarlık tabanca' polisi bile şaşırttı

'Anahtarlık tabanca' polisi bile şaşırttı

Ankara'da, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

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Anahtarlık tabanca polisi bile şaşırttı

Ankara'da, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

Tabancanın görüntüleri, Ankara Emniyeti tarafından paylaşılırken, mekanizmanın nasıl çalıştığı da anlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde 18 Ocak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı Yunus timleri, şüphe üzerine U.A'yı durdurarak üzerini aradı.

Üst araması sırasında, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan bir silah olduğunu tespit etti.

Anahtarlık şeklindeki tabancanın görüntüleri, Ankara Emniyeti tarafından paylaşılırken, mekanizmanın nasıl çalıştığı da anlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan ocak ayının ilk 15 günü içerisinde Motosiklet Timler Amirliğince yürütülen çalışmalarda 67 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 3 kilogram uyuşturucu madde ve 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 426 kişi yakalandı. 

Etiketler: ankara, anahtarlık tabanca
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