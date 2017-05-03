Anadolu Yıldızı-2017 Tatbikatının deniz safhası sona erdi

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay’ın da katılımıyla başlayan Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen safhasında yanmakta ve batmakta olan ticari gemi ile denizdeki kazazedeler kurtarıldı.

Sakız ve Midilli adaları arasında icra edilen bölümde, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde (AKB) yanmakta ve batmakta olan bir ticari gemi personeli, sahil güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Gemideki 11 kazazede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurlarının müşterek faaliyetleriyle aranıp bulundu, kurtarılarak uygun bir sağlık tesisine götürüldü.

Tatbikatın deniz safhası tören geçişi ile sona erdi.

Bu arada tatbikatın kara safhası ise İzmir'in Menemen ilçesinde yapılacak.

Tatbikat sürerken 30 kaçak göçmenler kurtarıldı

Öte yandan tatbikatın yapıldığı anlarda Çeşme'de görevde bulunan bir sahil güvenlik botu, Pırlanta Plajı'ndan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştığı belirlenen lastik bottaki 3'ü bebek 30 kaçak göçmeni kurtardığı öğrenildi.