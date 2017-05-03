  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.537
    EURO 3.862
  • BIST 94330.82
    ALTIN 142.555
Buradasınız : » » Anadolu Yıldızı-2017 Tatbikatının deniz safhası sona erdi

Anadolu Yıldızı-2017 Tatbikatının deniz safhası sona erdi

Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen deniz safhası sona erdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Anadolu Yıldızı-2017 Tatbikatının deniz safhası sona erdi

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay’ın da katılımıyla başlayan Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen safhasında yanmakta ve batmakta olan ticari gemi ile denizdeki kazazedeler kurtarıldı.

Sakız ve Midilli adaları arasında icra edilen bölümde, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde (AKB) yanmakta ve batmakta olan bir ticari gemi personeli, sahil güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Gemideki 11 kazazede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurlarının müşterek faaliyetleriyle aranıp bulundu, kurtarılarak uygun bir sağlık tesisine götürüldü.

Tatbikatın deniz safhası tören geçişi ile sona erdi.

Bu arada tatbikatın kara safhası ise İzmir'in Menemen ilçesinde yapılacak.

Tatbikat sürerken 30 kaçak göçmenler kurtarıldı

Öte yandan tatbikatın yapıldığı anlarda Çeşme'de görevde bulunan bir sahil güvenlik botu, Pırlanta Plajı'ndan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştığı belirlenen lastik bottaki 3'ü bebek 30 kaçak göçmeni kurtardığı öğrenildi.

Etiketler: Anadolu Yıldızı-2017 Tatbikatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER