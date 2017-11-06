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Buradasınız : » » Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolunun Bolu kesiminde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 9'a çıktı.

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Anadolu Otoyolundaki zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin Yeniçağa mevkisinde 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 9'a yükseldi.

Kazada yaralanan Hacı Rıfat ile Dilek Önal Koç'un sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle aksamalar yaşanan otoyoldaki ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden Yıldırım Kamber (51) yönetimindeki 81 KJ 524 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yeniçağa ilçesi mevkisinde, çarptığı refüjü aşarak İstanbul istikametine seyreden ve sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DG 0759 plakalı otomobil ile çarpışmıştı. Kazaya, aynı yöndeki Yüksel Eratlı kontrolündeki 54 YE 368, Mümtaz Uncu idaresindeki 34 VS 5278 ve Mehmet Kocabaş yönetimindeki 78 AS 516 plakalı otomobiller de karışmıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Kamber olay yerinde hayatını kaybetmiş, Yüksel ve Müslüme Ertatlı, Mümtaz ve Nejla Uncu, Arif Bayrak, Yüksel Akçay ve Hanife Gül de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: anadolu otoyolu
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