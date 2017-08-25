Anadolu Otoyolu'ndaki çalışmalar sonlandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Abant-Kaynaşlı arasındaki çalışmalar tamamlandı.
Geçen ay çalışmalar kapsamında Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirilen trafik, üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarımın bitirilmesinin ardından normale döndü.
Karayolları ekipleri, yolda bulunan dubalarla beton bariyerleri kaldırarak yolun ulaşıma açılmasını sağladı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Abant-Kaynaşlı arası, üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım çalışmaları kapsamında 24 Temmuz'da trafiğe kapatılmıştı.