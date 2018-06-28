Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nda Gültepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım yaklaşık 45 dakika aksadı.
Hulusi Gültekin yönetimindeki tır, Anadolu Otoyolu Gültepe Tüneli'nde trafiğin yavaşlaması nedeniyle duran Mehmet Akif Poyraz idaresindeki otobüse çarptı.
Otobüs de önündeki Engin Ölmez yönetimindeki kamyonete, kamyonet de Mustafa Uzunoğlu idaresindeki çimento yüklü tıra çarptı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ölmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde yaklaşık 45 dakika ulaşım sağlanamaması uzun araç kuyruklarına neden oldu.
Otoyol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA