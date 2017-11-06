Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin Yeniçağa mevkiinde bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Refüjü aşan araç, İstanbul istikametinde seyreden bir başka araçla çarpıştı. O sırada seyir halinde olan 3 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yıldırım Kamber olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle aksamalar yaşanan otoyoldaki ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA