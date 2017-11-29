Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu kavşağı arasında yapılacak üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 3 gün süreyle 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce Körfez-Gümüşova Kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu kavşağı arasındaki bölümde üst yapı onarım ve yenileme çalışması yapılacak.

Yapılacak çalışmada Anadolu Otoyolu Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Adapazarı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirilerek, İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

28 Kasım Salı saat 07.30'da başlayan çalışma, 2 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde sabah saat 07.30'da trafiğe kapatılacak otoyol, akşam saat 17.30'da tekrar kullanıma açılacak.

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.