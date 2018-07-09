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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü

Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolunda trafik kazası: 2 ölü

Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Suriye uyruklu Ali Reşid yönetimindeki  hafif ticari araç, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen Suriye uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

3 yaralının sağlık durumu ciddiyetini kuruyor

Hayatını kaybeden 2 kişinin naaşı ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden ve yaralanan Suriye uyruklu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, kaza, anadolu otoyolu
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