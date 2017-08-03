Anadolu otoyolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan İstanbul yönüne giden Hafız Fındık idaresindeki 34 PR 5576 plakalı cip, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada, sürücüyle araçtaki Muhammed, Zeynep, Gülseren ve Hamza Fındık yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Fındık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Muhammed Fındık da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.