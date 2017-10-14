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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu 2. Viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde Faruk Özaltın yönetimindeki 33 E 0340 plakalı tanker ile Yahya Erkul idaresindeki 06 EV 8151 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü Özaltın, bulunduğu yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Özaltın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Etiketler: anadolu otoyolu, trafik Kazası
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