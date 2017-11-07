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Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

Tır sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun ulaşıma kapanan İstanbul yönü açıldı.

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Anadolu Otoyolunda tır devrildi

Alınan bilgiye göre, Uğur Mustafa Karatut idaresindeki 07 GUL 43 plakalı narenciye yüklü tır, Erenler mevkisinde refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi. 

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu otoyolun İstanbul yönünün ulaşıma kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Akyazı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilen ulaşım yeniden normale döndü.

Etiketler: trafik Kazası, tır, otoyol, anadolu otoyolu
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