Anadolu Otoyolunda onarım çalışmaları

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Abant-Kaynaşlı arası üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım çalışmaları dolayısıyla bir ay süreyle trafiğe kapandı.

Otoyolun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde, karayolları ekiplerinin duba ve işaret levhalarını yerleştirmesinin ardından trafik akışı durdu.

Çalışma nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde seyreden araçlar, Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirildikten sonra Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola çıkacak.

Yetkililer, çalışmaların 24 Ağustos'ta bitmesinin planlandığını bildirdi.