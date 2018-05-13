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Anadolu Otoyolu'nda minibüs takla attı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolunda minibüs takla attı: 5 yaralı

Mehmet Yıldırım idaresindeki minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak takla attı.

Kazada, sürücü Yıldırım ile minibüste bulunan Mustafa ve Gizem Dinçkol ile Emirhan ve Meryem Yıldırım yaralandı.

Haber verilemesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza kırım ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: minibüs, kaza, düzce, anadolu otoyolu
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