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Buradasınız : » » Anadolu Otoyolu'nda drone destekli yol uygulaması

Anadolu Otoyolu'nda drone destekli yol uygulaması

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde jandarma ekiplerince drone destekli yol uygulaması yapıldı.

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Anadolu Otoyolunda drone destekli yol uygulaması

Otoyolun Kaynaşlı kesimi İstanbul istikametindeki bir dinlenme tesisinin otoparkında uygulama yapan Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, otoyolu dubalar yardımı ile kapatarak tüm araçları otoparka yönlendirdi.

Araç plakası ve şahısların Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) sorgulamasını yapan jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığıyla mücadele, bomba imha ve uyuşturucu operasyonlarında kullanılan özel eğitimli köpekleri de kullandı.

Uygulama sırasında ekipler, uygulama noktası ve otoyolunu drone ile havadan görüntüledi.

Otoyoldaki en geniş kapsamlı uygulama olduğu belirtilen çalışmada ekipler, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serdar Dolu başkanlığında Faaliyet Sonu İnceleme (FİS) toplantısı da yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: drone, jandarma, yol uygulaması, anadolu otoyolu
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