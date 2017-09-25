Anadolu Otoyolu'nda çalışma! 21 Ekim'e kadar kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölümü, onarım çalışmaları nedeniyle 21 Ekim'e kadar 07.00-17.30 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, otoyolun Ankara-İstanbul yönü Adapazarı-İzmit arasındaki bölümünün yarından itibaren 21 Ekim'e kadar her gün 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.